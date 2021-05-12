2021/05/12 | 15:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الخطوط الجوية تؤكد استمرار مكاتبها بالعمل طيلة أيام العيد والحظر » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 14:56

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