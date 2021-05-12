2021/05/12 | 15:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، إن بلاده مستعدة لتوثيق العلاقات مع منافستها الإقليمية السعودية، وأعرب عن أمله في أن تؤدي المحادثات الأخيرة بين البلدين إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية إيران يغازل السعودية.. من دمشق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية إيران يغازل السعودية.. من دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).