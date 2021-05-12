أُطْبُخ أعداءك بدون قِدْر - نعيمة عبد الجواد

2021/05/12 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نعيمة_عبد_الجواد د.



نعيمة عبد الجوادصارت للحالة الاقتصادية اليد الغالبة في جميع القرارات، حتى في الحرب.



فبعد الويلات والخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الدول المشاركة في الحرب العالمية الثانية، صار الهم الأكبر للدول المولعة بالحروب وفرض السيطرة على الدول الأخرى هو تطوير أسلحة فعالة لها القدرة على إلحاق الأضرار بالأعداء وإبعادهم عن ساحة المعركة بهدف تحقيق الانتصار، لكن نفس الوقت يجب أن تكون في لديها القدرة على إح ......





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