الأعرجي يزور السفارة الفلسطينية في بغداد

2021/05/12 | 15:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ زار مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، السفارة الفلسطينية في بغداد، للتعبير عن موقف الحكومة العراقية الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، إن “الأعرجي، نقل للسفير الفلسطيني، مواقف المرجعية العليا والحكومة والشعب العراقي الداعمة للحق الفلسطيني”، مؤكدا “وقوف العراقيين جميعاً مع الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع […]

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