2021/05/12 | 15:09 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد كردي يستعد لزيارة بغداد لبحث اموال الاقليم في الموازنة

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عن اتمام استعداد الحكومة الاتحادية لتسليم مستحقات كردستان ضمن الموازنة، مبينة ان وفدا كرديا سيزور بغداد للتفاهم على اليات الاطلاق.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا ان “وفدا فنيا من اقليم كردستان سيزور العاصمة بغداد بعد عيد الفطر، لبحث آلية تنفيذ المادة (11) من قانون الموازنة للعام الجاري”.

وأضاف ميرزا ان ” رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي اكد انجاز الاستعداد لتوزيع ابواب الصرف الواردة في الموازنة بما فيها اقليم كردستان”، موضحا ان” الاقليم ينتظر ارسال حصته من الموازنة لهذا الشهر”.

وأشار الى ان “المادة (11) لا تنص على تسليم اقليم كردستان للنفط الخام انما اقيام الكمية وسيتم تحديد آلية تنفيذ هذه الفقرة هل يتم احتسابها بالمقاصة وخصم اقيام النفط من حصة الاقليم من الموازنة وصرف المتبقي، او ايداع الاقليم اقيام النفط المباع في حساب مصرفي لصالح الحكومة الاتحادية “.

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