يونامي: جهودنا تتواصل لالغاء احكام السجن بحق معتقلي دهوك

2021/05/12 | 15:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع فريق الدفاع عن معتقلي دهوك يوم الاربعاء، مع نوئيل كتوتبا مدير مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي".

وقال المحامي بشدار حسين، عضو فريق الدفاع عن معتقلي دهوك لـPUKmedia: ان الاجتماع مع نوئيل كتوتبا مدير مكتب اربيل لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق، اليوم، تناول اوضاع المعتقلين من الصحفيين والناشطين الذين صادقت محكمة التمييز على سجنهم لمدة 6 اعوام قبل اسبوعين، موضحا، ان الاجتماع جاء بطلب من مكتب بعثة الامم المتحدة، وبحث مراحل التحقيقات مع المعتقلين وظروف وتفاصيل احكام السجن بحقهم.

واضاف: ان بعثة الامم المتحدة جددت ادانتها لاحكام السجن بحق معتقلي دهوك، مؤكدة ان جهودها ستتواصل، لالغاء قرار المحكمة بحقهم.

واثار قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان، بالمصادقة على سجن صحفيين وناشطين في دهوك، الكثير من الاستنكار والغضب على مختلف الصعد.

وكان 3 قضاة من اصل 5، صادقوا على قرار الحكم الذي ترك اصداء محلية ودولية وموجة من التنديد والغضب كما لاقى الحكم استنكارا جماهيرا كبيرا، وايضا شكوك جدية من استقلال القضاء في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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