الداخلية: القبض على تاجر مخدرات بحوزته 10 كليو غرامات من مخدر الحشيشة

2021/05/12 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على أحد متاجري المواد المخدرة في محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان، إن مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة ألقت القبض على متهم من المتاجرين بالمواد المخدرة وضبطت بحوزته عشرة كيلو غرامات من مادة الحشيشة.

وأضاف بيان الوزارة انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وإحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل.

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