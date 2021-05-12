التضخم في العراق يرتفع بـ”تناقص” وربما وصلنا لنقطة الصفر.. هل سيعاود الانخفاض؟

2021/05/12 | 15:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تظهر بيانات وزارة التخطيط ارتفاعًا مستمرًا بمعدلات التضخم منذ شهر تشرين الثاني وماتبعه من تغيير اسعار الدولار، إلا أنه وبحسب بيانات التخطيط فإن التضخم يتصاعد بنسب “متناقصة” شهريًا، فبينما ارتفاع في كانون الاول الماضي بنسبة 3.3%، ارتفع التضخم في شهر نيسان الماضي بنسبة 0.1% فقط.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي في بيان، إن “الجهاز المركزي للاحصاء يواصل رصد حركة الاسعار في الاسواق المحلية العراقية، في جميع المحافظات، بنحو مستمر، وعلى اساس هذا الرصد يطلق تقريره النوعي الشهري للرقم القياسي واسعار المستهلك، الذي يؤشر لمعدلات التضخم الشهري”.

واضاف ان “اول تقرير نوعي رقمي لرصد التغيرات المصاحبة لتغيير سعر الصرف، كان خلال شهر كانون الاول من العام المنصرم، الذي اظهر ارتفاع معدل التضخم، بنسبة (3.3%)، مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي شهد رفع سعر الصرف”.

ولفت الهنداوي الى أن “معدلات التضخم واصلت الارتفاع، بنحو طفيف خلال الاشهر الاربعة الماضية من العام الحالي”، مضيفا أن “معدل التضخم ارتفع بنسبة (0.8%) خلال شهر كانون الثاني، وفي شهر شباط ارتفع بنسبة (0.7%)، وارتفع خلال شهر اذار بنسبة (0.6)، فيما كانت نسبة ارتفاع معدل التضخم خلال شهر نيسان الماضي، بنسبة (0.1%)”.

و أكد ان “الارتفاع التراكمي لمعدلات التضخم خلال الستة اشهر الماضية(من شهر تشرين الثاني 2020 لغاية شهر نيسان 2021) بلغ (5.6%)”.

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