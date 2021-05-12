الاعرجي يؤكد للسفير الفلسطيني موقف العراق الداعم للقدس

2021/05/12 | 15:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، الاربعاء، موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني.

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وقال المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 آيار 2021)، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي زار السفارة الفلسطينية في بغداد، للتعبير عن موقف الحكومة العراقية الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ممثلا عن رئيس الوزراء".

وبحسب البيان "نقل الأعرجي، للسفير الفلسطيني، مواقف المرجعية العليا و الحكومة والشعب العراقي الداعمة للحق الفلسطيني"، مؤكدا "وقوف العراقيين جميعاً مع الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن حقوقه المشروعة".

من جانبه قدم "السفير الفلسطيني الشكر للمرجعية الدينية والشعب العراقي ولموقف الحكومة العراقية، وبالأخص موقف رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن الشعب العراقي شعب أصيل ومايصدر عنه يعبر عن أصالته وعمق انتمائه العربي والإسلامي".

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