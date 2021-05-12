الخطوط الجوية تؤكد استمرار مكاتبها بالعمل خلال أيام العيد والحظر

2021/05/12 | 15:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاربعاء، استمرار مكاتبها بالعمل طيلة أيام العيد والحظر.وقالت الشركة في بيان، ان “جميع مكاتب حجز واصدار تذاكر شركة الخطوط الجوية العراقية مستمرة بالعمل طيلة فترة ايام عيد الفطر المبارك وايام الحظر لغرض تسهيل اجراءات واصدار تذاكر السفر”.واضافت: “راجين الالتزام بجميع اجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي والالتزام […]

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