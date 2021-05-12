محافظها يطالب الكاظمي باستثناء النجف من تطبيق الحظر

2021/05/12 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باستثناء المحافظة من تطبيق الحظر.

وقال في بيان صحفي، ان تطبيق "قرار حظر التجوال هو قرار اتحادي رغم ان الحكومة المحلية قدمت طلبا رسميا لرئيس الوزراء باستثناء النجف الاشرف من الحظر لعدة اعتبارات في مقدمتها معيشية واقتصادية واليوم نجدد طلبنا لرئيس الوزراء لانهاء تطبيق القرار الذي طبق مساء يوم الاربعاء بناء على توجيهات وزير الداخلية".

واضاف ان "الظروف المعيشية الصعبة والاقتصادية التي يمر بها الشعب العراقي ومنه اهالي النجف يتطلب منا التفكير بشريحة اصحاب الدخل المحدود وتأمين حياة كريمة لآلاف العوائل الفقيرة والمتعففة التي تعتاش على قوتها اليومي".

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