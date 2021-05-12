2021/05/12 | 15:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إن العالم لا يستطيع الاستمرار بسياسات التجاهل تجاه ما تفعله القوى المتغطرسة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

دان ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، "العدوان الصهيوني" على شعب فلسطين.

وقال الائتلاف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "ندين العدوان الصهيوني على شعب فلسطين، واستمرار قمعه وتهجيره وحرمانه من حقوقه، وفي طليعتها الحصول على حقوقه المشروعة وخصوصًا في القدس الشريف".

وأضاف أن "أمن وسلام وازدهار المنطقة لن يتحقق مع استمرار سياسات السحق لحقوق الشعوب، ولا يستطيع العالم الاستمرار بسياسات التجاهل تجاه ما تفعله القوى المتغطرسة بحق الشعوب الأضعف".

وذكر بيان الائتلاف "ندعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ونساند جميع قضايا الشعوب بالحرية والسيادة والحياة الكريمة".

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