كلمة العراق خلال الإجتماع الطارئ للجامعة العربيّة بشأن القدس

2021/05/12 | 15:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نشرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، كلمة العراق خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة/ الدورة (155) العاديّة على المُستوى الوزاريّ، بشأن الاعتداءات الإسرائيلية في القدس.وذكرت الخارجية، في بيان تلقاه “المركز […]

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