2021/05/12 | 15:41 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 12 مايو 2021 | 03:36 مساءً

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النهج الوطني تصدر بيانا بشأن الارهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الممتحن

اصدرت كتلة النهج الوطني بيانا صحفيا بشأن الارهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.



وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة "لازال التمادي الصهيوني موغلًا في إجرامه وإدمانه السلوك الارهابي ضد الشعب الفلسطيني ، وتتصاعد انتهاكاته العنصرية بوقاحة واستهتار لتشمل الصغار والكبار والنساء والأطفال ومنازل المواطنين والمرافق الخدمية والإنسانية" .



وأضاف "ومجاملات الحكومات الإسلامية والعربية وتخاذلها المهين أمام هذه المظالم والمآسي التي يتلقاها الفلسطينيون بشكل مستمر وطيلة عشرات السنين يُطمع الكيان الصهيوني بالاستمرار بهذا القمع الدموي والإرهاب الحقود ضد الشعب الفلسطيني ".



وتابع" واين المجتمع الدولي وشعاراته من حقوق الإنسان وحماية المدنيين والأبرياء من آلة العدو الصهيوني الارهابية ، أليس السكوت على ظلم الظالم وعدم ردعه يرسخ لمنهج القوة والعنف ويجعله هو الحاكم في علاقات الشعوب والدول !؟ وأخيرا أشير الى ماتضمنه بيان منشور لرئاسة جمهورية العراق حول اتصاله مع الرئيس الفلسطيني وفيه نص ( الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته في دولته المستقلة ) ، وهو مايفهم منه إشارة لحل الدولتين ! وهذا الموقف لا يمكن القبول به ويمثل تراجعا عن حق الشعب الفلسطيني في استعادة كامل أراضيه المحتلة ، ومنطق الأشياء يقتضي ان يُطرد المحتل و تتوحد جهود الشعوب والحكومات المسلمة والعربية لإنجاز هذا الهدف المقدس .

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