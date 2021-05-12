مجلس الوزراء يحدد موعد التعاقد مع المحاضرين المجانيين

2021/05/12 | 15:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، ان التعاقد مع المحاضرين المجانيين يكون من بداية السنة الحاليّة.وقالت الامانة في بيان، ان “مجلس الوزراء، قرر تعديل الفقرة (سادساً) من قرار مجلس الوزراء (130لسنة 2021) بحسب ما يأتي: يُنفذ قرار مجلس الوزراء (130 لسنة 2021) الخاص بالمحاضرين والإداريين المجانيين، بدءاً من تأريخ 2021/1/1”.واضافت ان […]

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