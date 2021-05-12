ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 43

2021/05/12 | 15:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مصادر فلسطينية مقتل ثمانية فلسطينيين اليوم الأربعاء في قطاع غزة الذي كثفت إسرائيل ضرباتها الجوية فيه ضمن موجة التوتر المستمرة لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت المصادر أن هجمات إسرائيل بقوة تدميرية عالية استهدفت مبان وشققاً سكنية ومقراً رئيسياً لجهاز الشرطة في مناطق متفرقة في قطاع غزة ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

وبحسب وزارة الصحة في غزة ارتفع إجمالي عدد القتلى إلى 43 من بينهم 13 طفلاً و3 سيدات، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 296 شخصا إصابة عدد منهم وصفت بأنها خطيرة.

من جهة أخرى قتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اليوم في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية ، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وكان فلسطيني قتل وأصيب اثنان خلال مواجهات مماثلة فجر اليوم مع الجيش الإسرائيلي في مخيم الفوار للاجئين جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر طبية أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص والاختناق خلال مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في شرق القدس لعدة أيام في العشر الأواخر من شهر رمضان وخلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.

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