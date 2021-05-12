الخطوط الجوية: مكاتبنا مستمرة بالعمل خلال أيام العيد

2021/05/12 | 15:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاربعاء، استمرار مكاتبها بالعمل طيلة أيام العيد والحظر.

وقالت الشركة في بيان ان “جميع مكاتب حجز واصدار تذاكر شركة الخطوط الجوية العراقية مستمرة بالعمل طيلة فترة ايام عيد الفطر المبارك وايام الحظر”.

واضافت ان “ذلك جاء لغرض تسهيل اجراءات اصدار تذاكر السفر”، داعية الى “الالتزام بجميع اجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي والالتزام بالتوصيات الوقائية الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.

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