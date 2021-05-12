وزير المالية يفك يد مدير مصرف الرافدين وينقله لمنصب جديد

2021/05/12 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، بفكِّ يد مدير عام مصرف الرافدين وكالة حسين علي محيسن.

وذكرت وثيقة بتوقيع الوزير علاوي، ومؤرخة في العاشر من شهر أيار الجاري أن وزير المالية وجه أيضا بنقل حسين علي محيسن بمنصب مدير عام الشركة العراقية للخدمات المصرفية وكالةً، دون توضيح أسباب هذا الإجراء.

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