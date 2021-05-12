خلال يوم واحد.. 30 الف سائح يصلون السليمانية

2021/05/12 | 15:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال يوم واحد، وصل 30 الف سائح من مناطق وسط وجنوب العراق الى محافظة السليمانية، لقضاء عطلة عيد الفطر.

وقال داسيار محمد مدير اعلام المديرية العامة للسياحة في السليمانية لـPUKmedia: انه خلال يوم واحد وصل محافظة السليمانية، 30 الف سائح، معظمهم من وسط وجنوب العراق، لقضاء عطلة العيد، موضحا، ان دخول تلك الاعداد تم باتباع التعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا.

واضاف: ان المديرية ستعلن احصائية باعداد جميع السياح الى السليمانية عقب عيد الفطر، مشيرا الى ان جميع الامكان السياحية اعدت لاستقبال السياح،كما ان جميع الفنادق والمولات والمطاعم وغيرها ستبقى مفتوحة لتفادي ارتفاع اسعار المواد

وبين وجود الف و400 منطقة سياسية في محافظة السليمانية، كما يوجد في مركز المدينة، مكتب توفير المعلومات للسياح، لتسهيل تنقلاتهم واماكن اقامتهم، والمناطق السياحية.

PUKmedia خاص

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