اللجنة المالية: الإقليم لم يرسل 50% من وارداته غير النفطية

2021/05/12 | 16:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت اللجنة المالية النيابية، أعداد موظفي إقليم كردستان في الموازنة، لافتة إلى أن الإقليم لم يرسل أيضًا الـ50٪ من وارداته غير النفطية إلى بغداد.

وقال عضو اللجنة المالية النائب أحمد الحاج للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "أسباب تأخُّر صرف رواتب موظفي الإقليم بموعدها وبدون أي قطع يعود إلى أن الفقرات التي تخصُّ الإقليم في قانون الموازنة غير قابلة للتطبيق، حيث وضعت فقط لتعطي غطاءً قانونيًا لبيع النفط في الإقليم"، مبيّنًا أنَّ "الخلل موجود في كلا الطرفين بغداد وأربيل".

وأضاف أنه "من المفترض أن يتم تقييم مبيعات الإقليم من نفط ليتم استقطاعه من حصَّة إقليم كردستان والباقي يتم إرساله من قبل بغداد ولكنه لم يرسل"، مشيرًا إلى أن "الإقليم لم يرسل أيضا الـ50٪ من وارداته غير النفطية إلى بغداد".

وأشار الحاج إلى أن "الموازنة حددت عددَ موظفي الإقليم بـ 682 ألف موظف، ولكن الإقليم يقول إن عدد الذين يتسلمون رواتب (مليون ومئتان وخمسة وخمسون ألفًا)"، لافتًا إلى أن "الحل الأفضل هو التزام الجميع بقانون الموازنة وتطبيقه" .

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