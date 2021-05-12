2021/05/12 | 16:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد السفير العراقي لدى القاهرة، ومندوب العراق في الجامعة العربية أحمد الدليمي، اليوم الأربعاء، دعم بغداد “الدائم وغير المحدود” لفلسطين وقضيتها.وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن “العراق شارك في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة/ الدورة (155) العاديّة على المُستوى الوزاريّ بمُشارَكة وزراء الخارجيّة العرب عبر تقنيّة الفيديو كونفرنس.وترأس وفد جمهوريّة العراق، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق في الجامعة العربية يؤكد دعمه لفلسطين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق في الجامعة العربية يؤكد دعمه لفلسطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).