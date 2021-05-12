العراق يُشارك في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة

2021/05/12 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك العراق في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة/ الدورة (155) غير العاديّة على المُستوى الوزاريّ بمُشارَكة وزراء الخارجيّة العرب عبر تقنيّة الفيديو كونفرنس.وترأس وفد جمهوريّة العراق أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.وقال السفير في كلمته : “أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة الرئيس الحالي للدورة العادية (155)، وللمملكة الأردنية الهاشمية ولجميع الدول العربية على مؤازرتها لطلب دولة فلسطين، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية على سرعة الإستجابة وحسن التنظيم لإجتماعنا هذا، الأمر الذي يعكس الرغبة الصادقة لدى الدول الأعضاء بتعزيز التضامن وتدعيم العمل العربي المشترك تجاه القضية الفلسطينية، وهو ابسط ما نقدمه لأهلنا في فلسطين الحبيبة وهم يعيشون هذه المحنة الإنسانيةِ التي يَندى لها جبين جميع الشرفاء والمُنصفين في العالم، ويُسطرون بصمودهم تاريخاً جديداً مِداده العزةَ والكرامةَ والإباء.مُؤكّداً دعم العراق الدائم وغير المحدود للقضية الفلسطينية العادلة ولصمود الشعب الفلسطيني، وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة فقد سارعت حكومة جمهورية العراق إلى إدانة إقتحام قوات الكيان الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وممارستها لأعمال الترويع وبث الذُعر بين صفوف المُصلين المُسلمين العُزل.مُضيفاً إن ما حدث من إعتداءات في المسجد الاقصى المُبارك، وما صَدَرَ من قراراتٍ غير قانونية وغير شرعية عن الإحتلال الجائر وما تبعها من إعتداءاتٍ وحشية بحق أهلنا في حي الشيخ جراح والأحياء المجاورة له في مدينة القدس المحتلة ما هو إلا جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الإحتلال الإسرائيلي الغاصب.داعياً إلى ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التي تتناسب مع هذا الحدث وتأثيراته الكبيرة على إستقرار المنطقة، مُؤكّد على أهمية الإجماع العربي والدور المحوري الذي تلعبه جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وعلى الدعم الكامل لما سَيُسفر عنه الاجتماع من قرارات تدعم صمود الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

التالي

منذ 3 ساعات

رئيس الجمهورية يدين القمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني

منذ 7 ساعات

النصر يبدي مخاوفه من استغلال المناصب الأمنية للترويج الانتخابي

منذ 8 ساعات

السيستاني يؤكد مساندته للشعب الفلسطيني

منذ 16 ساعة

العامري يدعو لمراقبة عمل “السفراء” ومنع أي تدخل في الشأن الداخلي

منذ 18 ساعة

الحلبوسي والكاظمي يبحثان ملفي الانتخابات المبكرة وجرائم اغتيال الناشطين

منذ 20 ساعة

الحلبوسي يؤكد الى بن سلمان تبني العراق سياسة الانفتاح مع عمقه العربي

منذ 20 ساعة

الكاظمي يؤكد أهمية تفعيل النتائج الإيجابية للجنة التنسيقية العراقية السعودية

منذ 21 ساعة

رئيس الجمهورية يؤكد أهمية دور العراق في ترسيخ أمن واستقرار المنطقة

منذ يوم واحد

رئيس اقليم كردستان يدين التهديدات على المتظاهرين العراقيين وتكرار استهدافهم

منذ يوم واحد

بناءً على طلب فلسطين..



العراق يشارك في أعمال الدورة غير العاديّة لمجلس جامعة الدول العربية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يُشارك في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يُشارك في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).