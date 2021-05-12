تخوف من “حرب شاملة” مع استمرار التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة

2021/05/12 | 16:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخان أسود يتصاعد في 12 أيار/مايو 2021 من حريق في منشأة نفطية في عسقلان أصيبت بصواريخ انطلقت من قطاع غزة © ا ف ب جاك غيز تل ابيب (أ ف ب) – تواصل التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل الأربعاء والذي حصد حتى الآن 61 قتيلا، مع ضربات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة […]

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