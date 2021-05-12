في أول أيام الحظر الشامل.. العراق يسجل موقفاً وبائياً منخفضاً

2021/05/12 | 16:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس"، (12 أيار 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 4666 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 5417 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 21 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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