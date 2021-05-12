هل يمكن وصف ممارسات الولايات المتحدة بالفاشية؟ - الطاهر المعز

2021/05/12 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز مُطالعاتما الحَدّ الفاصل بين "ديمقراطية الرأسمالية" والفاشية؟نموذج الولايات المتحدة الأمريكيةالطاهر المعزتنشر جامعة "غوتبرغ" (السّويد) تقريرًا سنويا، تعدُّهُ مجموعة من الباحثين من مختلف جامعات العالم، حول "الديمقراطية" بعنوان ( Varieties of Democracy )، وهو يدافع عن الليبرالية وعن الديمقراطية البرجوازية عمومًا، ولا يعتبر نظام فنزويلا أو بوليفيا (على سبيل المثال) ديمقراطيا، لكن ......





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