ماركس لم يُقرأ بعد (7) - فؤاد النمري

2021/05/12 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري ماركس لم يُقرأ بعد (7)كنا خلصنا في المقال الأخير إلى أنه لو تأخر ستالين حتى العام 55 في طرح مشروعاته على الحزب لاستعادة دولة دكتاتورية البروليتاريا الإشتراكية لكان قد انتهى إلى النجاح التام حيث سيكون الحزب الشيوعي بقيادته قد تجاوز حالة الخوَر التي انتهى إليها بفعل وقف الصراع الطبقي منذ العام 1938 استعداداً لمواجهة المؤامرة الكبرى على أمن الإتحاد السوفياتي التي حاكها الامبرياليون في بريطان ......





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