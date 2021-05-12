بسبب السوبرليج .. اليويفا يتخذ أولى خطواته لمعاقبة برشلونة وريال مدريد

2021/05/12 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن فتح تحقيق حول كل ما حدث بشأن “دوري السوبر الأوروبي”، مع إمكانية معاقبة الثلاثي برشلونة، وريال مدريد، ويوفنتوس الذين لم يعلنوا انسحابهم من البطولة الجديدة.

وخرجت 12 نادياً فجأة، على رأسهم ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة وأيضاً كبار أندية إنجلترا للإعلان عن دوري جديد سيجمعهم خارج إطار منظومة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي نهاية المطاف، نجح اليويفا، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في تدمير تلك الفكرة، بانسحاب الأندية الإنجليزية، وبعدها الثلاثي "أتلتيكو مدريد، وميلان، والإنتر".

ولكن لم يقم ريال مدريد ومعه يوفنتوس وبرشلونة بالانسحاب من تلك البطولة، حيث تم تأجيلها فقط لأجل غير مسمى.

وقام اليويفا بتعيي مفتشي الأخلاق والانضباط للتحقيق في كل ما حدث، والتحقق مما إذا كان من الممكن معاقبة ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس.

وجاء نص بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كالتالي "وفقاً للمادة 31 (4) من اللوائح الانضباطية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإنه تم تعيين مفتشي الاتحاد الأوروبي للأخلاقيات والانضباط اليوم لإجراء تحقيق تأديبي في انتهاك محتمل للإطار القانوني لليويفا من قبل ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس فيما يتعلق بالمشروع المسمى السوبرليجا".

الجدير بالذكر أن ألكسندر سيفيرين رئيس اليويفا كان حازماً في مسألة معاقبة الثلاثي، عندما صرح قبل أيام قليلة قائلاً "هناك فرق واضح بين الأندية الإنجليزية والفرق الستة الأخرى، حيث انسحبوا أولاً، واعترفوا بأنهم ارتكبوا خطأً، بالنسبة لي، هناك ثلاث مجموعات، الإنجليز الذين خرجوا أولاً، ثم الثلاثة الآخرون، ثم أولئك الذين يعتقدون أن الأرض مسطحة، ويعتقدون بأن السوبرليج ما زال قائماً، لذا سيكونوا مسؤولين بأي طريقة عن نتيجة أفعالهم".

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