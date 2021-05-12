موقف وبائي جديد.. انخفاض الاصابات مستمر في العراق

2021/05/12 | 16:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت وزارة الصحة اليوم الاربعاء، 4666 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ5417 حالة شفاء، وذلك ضمن المستوى الثابت منذ ايام لعدد الاصابات.

واظهر الموقف الوبائي انخفاضا في عدد الوفيات حيث تم تسجيل 21 حالة وفاة فقط، فيما يستمر الموقف التلقيحي بالتصاعد لتسجل وزارة الصحة 21675 حالة تطعيم خلال الـ24 ساعة الماضية.

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