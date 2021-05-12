مقبرة النجف تستقبل جنازة وعجلتين في ايام حظر التجوال

2021/05/12 | 16:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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باشرت قيادة شرطة النجف، الاربعاء، بتطبيق الإجراءات الخاصة بحظر التجوال، والصادرة من لجنة الصحة والسلامة الوطنية.

وذكر مدير اعلام القيادة مقداد الموسوي، في تصريح لـ NRT عربية، (12 أيار 2021)، ان" مقبرة النجف ستكون مغلقة امام الزائرين نتيجة تطبيق حظر التجوال باستثناء الجنائز وبعدد محدود فقط".

واضاف الموسوي، انه "يسمح بدخول عجلتين والجنازة فقط، ونحن كأجهزة أمنية ملتزمون بقرار خلية الأزمة والصحة والسلامة الوطنية".

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