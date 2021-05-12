'بعكس احصائية الاقليم'.. اللجنة المالية تكشف اعداد موظفي كوردستان

2021/05/12 | 16:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان عداد موظفي اقليم كوردستان تبلغ 682 ألف موظف، كاشفة عن أسباب تأخر صرف رواتبهم.

وقال عضو اللجنة المالية النائب احمد الحاج في تصريح تابعه NRT عربية (12 آيار 2021)، إن "أسباب تأخر صرف رواتب موظفي الإقليم بموعدها وبدون اي قطع يعود الى أن الفقرات التي تخص الإقليم في قانون الموازنة غير قابلة للتطبيق، حيث وضعت فقط لتعطي غطاء قانونيا لبيع النفط في الإقليم"، مبينا ان "الخلل موجود في كلا الطرفين بغداد وأربيل".

وأضاف أنه "من المفترض أن يتم تقييم مبيعات الإقليم من نفط ليتم استقطاعه من حصة كردستان والباقي يتم ارساله من قبل بغداد ولكنه لم يرسل"، مشيرا إلى أن "الإقليم لم يرسل أيضا الـ٥٠٪ من وارداته غير النفطية الى بغداد".

وأشار الحاج إلى أن "الموازنة حددت عدد موظفي الإقليم بــ 682 ألف موظف، ولكن الاقليم يقول إن عدد الذين يتسلمون رواتب (مليون ومئتان وخمسة وخمسون ألفا)"، لافتا الى أن "الحل الأفضل هو التزام الجميع بقانون الموازنة وتطبيقه".

N.A

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