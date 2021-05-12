لاعبو يوفنتوس ينقلبون على رونالدو

2021/05/12 | 16:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع كشفت وسائل إعلام عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس أصبح معزولاً في غرفة الملابس، حيث يعتقد زملاؤه أنه حصل على الكثير من الحرية.وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن "علاقة رونالدو بزملائه في الفريق لم تعد جيدة كما كانت قبل عدة أشهر".وأوضحت أن "رونالدو لم يتدرب في اليوم التالي لهزيمة يوفنتوس أمام ميلان (3-0)، حيث زار مصنع فيراري رفقة أندريا أنيللي رئيس النادي وجون إلكان المدير التنفيذي".كما غاب رونالدو عن بعض التدريبات هذا الموسم لأسباب الرعاية، وهو ما دفع زملاءه للتفكير في أنه ليس من العدل أن يُعامل كريستيانو بشكل مختلف عن اللاعبين الآخرين".ويمر يوفنتوس بموسم سيئ للغاية، فبعد أن ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي، خسر لقب الكالتشيو بعد احتكار 9 مواسم، كما بات مهددا بالغياب عن دوري الأبطال في الموسم المقبل".

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