2021/05/12 | 16:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

دعا المرجع الأعلى علي الحسيني السيستاني، الأربعاء، إلى دعم الشعب الفلسطيني ونصرته لاسترجاع حقوقه في أول تعليق من المرجعية الدينية على الأحداث المتسارعة في القدس وغزة.

وأكّد بيان صدر عن مكتب المرجع في النجف، 12 آيار/مايو، أنّ "مساندة المرجعية الدينية القاطعة للشعب الفلسطيني الأبيّ في مقاومته الباسلة للمحتلين، الذين يسعون إلى قضم المزيد من أراضيه وتهجيره من أجزاء أخرى من القدس الشريف".

وشدد البيان، أنّ "المواجهات العنيفة التي تشهدها ساحات المسجد الأقصى وسائر الأراضي المحتلة هذه الأيام، تظهر بلا شك مدى صلابة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الغاشم واعتداءاته المستمرة وعدم تخلّيهم عن أراضيهم المغتصبة مهما غلت التضحيات".

ولقي خمسة إسرائيليين على الأقل مصرعهم، وأصيب عشرات بجروح متفاوتة، بهجمات صاروخية غير مسبوقة أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة نحو مدن وبلدات إسرائيلية، أصاب العديد منها مباني وسيارات وحافلات، مساء أمس الثلاثاء، 11 أيار/مايو.

وأعلنت كتائب القسام، وسرايا القدس، إطلاق مئات الصواريخ على رقات متتالية، مؤكّدة أن تلك الهجمات الانتقامية تأتي ردًا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمباني السكنية في قطاع غزّة، وبالتحديد قصف أحد أكبر الأبراج السكنية وتدميره.



وقالت إنّ قصف "تل أبيب" هو رسالة للاحتلال لوقف استهداف المدنيين والأبراج السكنية في القطاع.

فيما شهدت مدينة جنين ومخيم قلنديا شمال القدس، اشتباكات مسلحة وإطلاق للرصاص الحي على مركبات جنود الاحتلال.

وشهد قطاع غزّة ليلة أمس سلسلة من الغارات المكثّفة من قوات الاحتلال، وصفت بـ "الأعنف منذ 2014"، تم فيها استهداف المباني السكنية الكبيرة، حيث وقعت تلك الغارات بشكل متتابع ودون إنذار، واستهدفت مناطق واسعة من قطاع غزّة.

وارتفعت حصيلة الهجوم على القطاع حتى منتصف ليلة أمس إلى 35 قتيلاً على الأقل و220 جريحًا، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، والتي أوضحت أن من بين الضحايا 12 طفلًا.

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