تنديد أممي بتراجع حرية التعبير في كردستان العراق

2021/05/12 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني نددت الأمم المتحدة في تقرير، اليوم الأربعاء، بتراجع حرية التعبير في كردستان بالعراق، وذك بعد نحو أسبوع من تأكيد محكمة التمييز في الإقليم أحكاماً بالسجن بحق خمسة صحافيين وناشطين، ما […]

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