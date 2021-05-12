تقرير يشعل “الحسرات”: كان بالامكان القضاء على كورونا تمامًا لولا “مزيج السم”!

2021/05/12 | 16:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كان بإمكان العالم تجنب، جائحة كوفيد-19، وفق تقرير للجنة المستقلة للاستعداد للجوائح والاستجابة لها، وهي لجنة تجمع خبراء مستقلين في المجال.

وأفاد التقرير أن منظمة الصحة العالمية كان ينبغي أن تعلن حالة الطوارئ الصحية في وقت أبكر، أي في 22 كانون الثاني/يناير 2020.

في تقرير صدر الأربعاء، رأى خبراء مستقلون أن العالم كان بإمكانه تجنب جائحة كوفيد-19 إلا أن “مزيجا ساما” من التردد وسوء التنسيق حال دون رؤية مؤشرات الخطر.

وأفادت اللجنة المستقلة للاستعداد للجوائح والاستجابة لها أن منظمة الصحة العالمية كان ينبغي أن تعلن حالة الطوارئ الصحية في وقت أبكر، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان يجب أن يحدث خلال الاجتماع الأول للجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في 22 كانون الثاني/يناير.

لكنها أشارت إلى أن الأمور ما كانت لتتغير كثيرا “بسبب دعم تحرك الكثير من الدول” إذ أن العواصم لم تبدأ إدراك حجم الخطر إلا بعد إعلان المنظمة الوباء جائحة في 11 آذار/مارس.

وطالبت الدول الغنية التي لديها ما يكفي من اللقاحات إلى “توفير ما لا يقل عن مليار جرعة بحلول أيلول/سبتمبر 2021” إلى 92 بلدا فقيرا.



كما أوصت أغنى دول العالم بتمويل منظمات جديدة مكرسة للتحضير للجائحة المقبلة.

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