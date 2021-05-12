جماهير رواندوز تشيع جثمان البيشمركة محسن حسين

2021/05/12 | 16:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيعت جماهير رواندوز صباح اليوم الاربعاء، جثمان البيشمركة " محسن حسين"، الذي استشهد خلال احباط هجوم ارهابي في كفري.

واستشهد البيشمركة محسن حسين، متأثرا باصابته بجروح، خلال تصديه لهجوم مجاميع داعش الارهابية على الفوج الاول اللواء 116 في كفري ليلة الثلاثاء.

يشار الى ان الشهيد الراحل من عائلة مناضلة معروفة في صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني، ترك خلفه 4 اطفال.

وكانت قوات بيشمركة كوردستان، قد تصدت ليلة الثلاثاء لهجوم ارهابي بناحية زنانه التابعة لقضاء كفري ما اسفر عن استشهاد احد افراد البيشمركة واصابة آخر بجروح.

واوضح مصدر خاص لـPUKmedia: ان ارهابيي داعش هاجموا ليلة الثلاثاء، مواقع قوات بيشمركة كوردستان قرب قرية " بلكي" جنوب ناحية زنانه، موضحا، ان قوات البيشمركة تصدت للهجوم، ما اسفر عن اصابة 2 بيشمركة للجروح، تم نقلهما على الفور الى المستشفى.

واضاف: ان احد الجريحين واسمه " محسن حسين" استشهد في المستشفى متأثرا بجروح اصيب بها خلال احباط الهجوم الارهابي.

PUKmedia خاص

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