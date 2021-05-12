العراق يسجل 4666 اصابة جديدة بكورونا

2021/05/12 | 16:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الاربعاء، عن تسجيل 4666 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الشفاء بلغ 5417 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 21 حالة، لافتة الى ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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