2021/05/12 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة

سيف البدر، اليوم الأربعاء، عن استثناء

فئة جديدة من اجراءات الحظر الشامل.

وقال البدر في تصريح صحافي، إن "الوزارة

نسقت مع العمليات المشتركة للسماح

بوصول الذين يمتلك

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