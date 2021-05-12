2021/05/12 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرتفع إنتاج الدول الأعضاء في منظمة

أوبك من النفط بنحو 26 ألف برميل يوميًا

خلال الشهر الماضي، ليصل الى 25.083 مليون

برميل يوميًا بدعم زيادة الإمدادات في

إيران ونيجيريا والسعودية والعراق.

وبحسب التقرير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوبك تزيد انتاج النفط والعراق ضمن دول المقدمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اوبك تزيد انتاج النفط والعراق ضمن دول المقدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).