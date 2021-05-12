الصدر يؤكد

2021/05/12 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

الاربعاء، "الجهوزية التامة" لدعم الشعب

الفلسطيني والمقاومة.

وقال مكتب الصدر في بيان، إن الاخير

"اجرى اتصالين هاتفيين مع رئيس المكتب

السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية

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