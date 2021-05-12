خلال 15 عامًا.. 9 مليون عراقي دخل إلى تركيا صرفوا أموالًا تعادل ميزانية عام كامل للعراق!

2021/05/12 | 16:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استقبلت تركيا على مدار الـ 15 سنة الماضية اكثر من 9 مليون مسافر عراقي وبمعدل وصل في نهاية 2019 الى 1.3 مليون مسافر سنويا، وبينما تعادل الاموال التي تصرف سنويا في تركيا نحو 6 مليار دولار، مايعني انه خلال 15 عاما، تم صرف نحو 90 مليار دولار وهو مايعادل ميزانية عام كامل للعراق.

وبحسب تقرير لمؤسسة عراق المستقبل تابعته “يس عراق”، إنه “بلغ مجمل المصروفات الخاصة للعراقين بتركيا ( دون اعتماد مبالغ الاستثمار) اكثر من 30 مليار دولار امتدت على السنوات ال 15 الماضية ساهمت هذه المبالغ في تحسين الواقع الاستثماري لتركيا حيث بلغ نسبة المسافرين العراقيين الى مجمل المسافرين الى تركيا اكثر من 3% مجمل المسافرين الى تركيا”.

وتوزعت منافذ الدخول للعراقين ليحتل منفذ زاخو النسبة الاكبر وبواقع 32% من مجمل المسافرين خلال 2019 ومن ثم مطار صبيحة بنسبة 30% ثم اسطنبول بحرا بواقع 13% ومن ثم مطار اسطنبول بنسبة 8%

ويقول عضو المؤسسة منار العبيدي، إنه “لا توجد ارقام دقيقة لما يتم صرفه سنويا من المسافرين العراقيين سواء لاسباب سياحية او علاجية او دراسية ولكن يتجاوز معدل الصرف السنوي حاجز ال 6 مليار دولار اي ما يعادل تقريبا ال 8 ترليون دينار ويعتبر هذا المبلغ جزء كبير من الهدر بالعملة المحلية وبالكتلة النقدية الموجودة للبلد لصالح دول اخرى “، مايعني صرف اكثر من 90 مليار دولار خلال 15 عامًا وهو مايقارب ميزانية عام كامل للعراق.

ويضيف ان “استثمار هذه الاموال داخل البلد لتوفير مختلف الاماكن الترفيهيه والعلاجية وايضا الدراسة على اعلى المستويات كان يمكن ان يؤدي الى تقليل هذا الهدر والذي لا يقل عن الهدر الحاصل في استيراد المواد الاستهلاكية والتي ادت الى تدمير المنتوج المحلي بقطاعيه الصناعي والزراعي “.

وتابع: “للاسف يعود الامر مجددا الى غياب الرؤية والاستراتيجية وايضا غياب البيانات الحكومية القادرة على رسم استراتيجية واضحة لمستقبل العراق يمكن تدارك الكثير من المشاكل المستقبلية التي من الممكن ان تحدث”.

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