محافظ ذي قار يشكل لجنة لمتابعة ملف الخدمات في مناطق شمال المحافظة

2021/05/12 | 16:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن محافظ ذي قار احمد الخفاجي، الأربعاء، تشكيل لجنة لمتابعة ملف الخدمات في مناطق شمال المحافظة.

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وجاء في وثيقة حصل عليها "ناس" (12 أيار 2021)، انه "لمقتضيات المصلحة العامة واستنادا للصلاحيات المخولة تقرر تشكيل لجنة من السادة المدرجة اسماؤهم ادناه لمتابعة ملف المشاريع والخدمات في شمال الناصرية".

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