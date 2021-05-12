2021/05/12 | 17:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن افتتاح القنصلية العامة الإيرانية في حلب، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لأن يسهم ذلك في توسيع نطاق التعاون بين البلدين.وشدد ظريف عقب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظريف يعلن استعداد إيران لمراقبة الانتخابات بسوريا المركز الخبري الوطني.

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