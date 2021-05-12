2021/05/12 | 17:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، الى تنفيذ وصايا اللجنة العليا للصحة والسلامة، مشددة على اهمية التعامل الانساني مع الحالات الطارئة.

وذكرت القيادة في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (12 ايار 2021)، انه "ترأس قائد عمليات بغداد اللواء الركن احمد سليم بهجت مؤتمرا أمنيا في مقر القيادة بحضور قادة الفرق والتشكيلات المرتبطة بالقيادة، ومدراء الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية، والمرور والدفاع المدني لقاطعي الكرخ والرصافة، وضباط هيئة ركن القيادة".

وفي كلمة له خلال المؤتمر، "أكد قائد العمليات على متابعة عمل القطعات، واسلوب تنفيذ الواجبات بكل مهنية وحرص".

كما شدد قائد العمليات على أهمية التعامل الإنساني مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى تنفيذ وصايا اللجنة العليا للصحة والسلامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج الاجتماع الامني في بغداد بخصوص حظر التجوال والحالات الطارئة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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