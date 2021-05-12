الناطق باسم القائد العام: القبض على متهمَين بالإرهاب في الأنبار

2021/05/12 | 17:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء وفقاً للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، بعملية أمنية في محافظة الأنبار.وقال رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قطعات فرقة الرد السريع في محافظة الانبار، شرعت بحملة أمنية، تمكنت خلالها من القبض على متهمين اثنين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4/ ارهاب".وأضاف، أنه "جرى اقتياد المتهمين إلى مركز الاحتجاز لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهما وعرضهما على القضاء لينالا جزاءهما العادل".

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