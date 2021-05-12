إسرائيل والأراضي الفلسطنية.. بايدن يدرس إرسال هادي عمر لخفض التوتر

2021/05/12 | 17:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لقناة "الحرة" إن البيت الأبيض يدرس إرسال هادي عمر، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، لقيادة الجهود الجارية لخفض التوتر في القدس.

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