الرد السريع يطيح بإرهابيين في الانبار

2021/05/12 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، عن القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة(٤/ارهاب).

وقال رسول في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قطعات فرقة الرد السريع في محافظة الانبار شرعت بحملة أمنية تمكنت خلالها من القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (٤/ ارهاب )".

وأشار إلى أنه "تم اقتياد المتهمين إلى مركز الاحتجاز لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهما وعرضهما على القضاء لينالا جزاءهما العادل".

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