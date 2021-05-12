2021/05/12 | 17:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت النواب الجمهوريون، الأربعاء، على عزل ليز تشيني، من منصبها كرئيسة للمؤتمر الجمهوري في مجلس النواب.

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