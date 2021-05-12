2021/05/12 | 17:45 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 12 مايو 2021 | 05:31 مساءً | عدد القراءات : 13

الوقف السني يؤكد استمرار فتح المساجد خلال العيد

أكد ديوان الوقف السني، الأربعاء، استمرار فتح المساجد خلال فترة الحظر الشامل والتي تستمر لمدة عشرة أيام من بيها أيام العيد.

وقال رئيس ديوان الوقف السني، سعد كمبش، في بيان إنه "لا يوجد هناك أي غلق خلال مدة الحظر للمساجد"، مؤكداً "استمرار فتح المساجد وإقامة صلاة العيد والصلوات كافة بشكل اعتيادي".

وبدأ العراق، اليوم الأربعاء، حظراً كلياً يستمر مدة 10 أيام.

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