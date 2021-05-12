الاتصالات تبين أسباب قطع الإنترنيت في بعض مناطق العراق

2021/05/12 | 17:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بينت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، أسباب انقطاع الانترنت عن بعض مناطق بغداد ومناطق المحافظات الجنوبية.

وقال متحدث الوزارة، رعد المشهداني، في بيان صحفي، إن “أسباب قطع الإنترنيت في بعض مناطق محافظة بغداد والمحافظات الجنوبية تعود لقيام أعمال حفريات في منطقة العرصات ببغداد ما أدى إلى قطع أكثر من كيبل مغذي (الداتا سنتر الرئيسي)”.

وأشار إلى “مباشرة كوادر الوزارة الهندسية وبأشراف مباشر وزيارة ميدانية إلى موقع القطع من قبل وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد الشيباني، تم إصلاح القطع بأقل من ٦٠ دقيقة، وتمكنت الكوادر الهندسية للوزارة من إعادة خدمة الإنترنيت في بعض المناطق المتضررة من محافظة بغداد ومناطق المحافظات البقية”.

ومساء أمس، شهدت مناطق متفرقة من البلاد أنقطاع الانترنت.

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