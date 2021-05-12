الطقس.. امطار خفيفة خلال عطلة عيد الفطر

2021/05/12 | 17:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، عن حالة الطقس خلال عطلة عيد الفطر.

وذكرت المديرية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الطقس يوم الخميس سيكون صافيا في الغالب ويتغير الى غائم جزئي، مرجحة هطول امطار خفيفة في بعض المناطق

واضافت: ان الطقس يوم الجمعة، سيكون صافيا الى غائم جزئي مع فرصة هطول امطار خفيفة في المناطق الجبلية بمحافظة اربيل .

ورجحت ايضا هطول امطار خفيفة في اليوم الثالث من العيد في المناطق الجبلية بمحافظتي دهوك والسليمانية.

PUKmedia عن اعلام المديرية

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